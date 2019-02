Weißenbrunn vor 15 Stunden

80. Geburtstag

Wandern ist seine große Leidenschaft

Simon Rupp feierte 80. Geburtstag. Der Jubilar, ein waschechter Weißenbrunner, setzte sich von Jugend an ehrenamtlich für das Gemeinwohl in seiner Heimatgemeinde in mehreren Vereinen ein. Viele Jahrze...