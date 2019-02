Wandern im Winterwald

Am Sonntag, 17. Februar, lädt das Steigerwald-Zentrum zur Wanderung "Auf Spurensuche im Winterwald" ein. Wenn die Bäume kahl dastehen und vielleicht noch Schnee den Waldboden bedeckt, scheint der Steigerwald in einen tiefen Winterschlaf gefallen zu sein. Doch wer sich aufmacht und dort zwischen den laublosen Bäumen auf Spurensuche geht, wird entdecken, wie sich Pflanzen und Tiere auf diese Jahreszeit eingestellt haben und welche Tricks und Kniffe sie nutzen, um die frostigen Wintertage zu überstehen. Los geht's zu dieser Tour durch den Handthaler Wald um 14 Uhr auf der Terrasse des Steigerwald-Zentrums. Die Wanderung dauert etwa zwei Stunden. Bitte an wetterangepasste Kleidung und festes Schuhwerk denken. Die Führung ist für Familien mit Kindern ab sechs Jahren geeignet. Anmeldung unter Tel. 09382/319980. red