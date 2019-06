Wandern im Schweinfurter Land

Der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen unternimmt am Sonntag, 16. Juni, eine Ganztageswanderung im Schweinfurter Land. Die 19 Kilometer lange Strecke verläuft durch Auenfelder, Bachläufe, naturbelassene Wege und Pfade. Sie führt von Grafenrheinfeld nach Heidenfeld und zurück. Für unterwegs ist Rucksackverpflegung erforderlich. Nach der Wanderung wird in der "Alten Amtsvogtei" eingekehrt. Die Teilnehmer treffen sich um 9 Uhr am Aldi-Parkplatz an der Spitzwiese zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Rückkehr ist gegen 18 Uhr. Wanderführerin ist Ellengard Handschuh (Mobil: 0171/174 27 86, E-Mail: ellen@handschuh-Dach.de.) Gäste sind herzlich willkommen. Festes Schuhwerk ist erforderlich,Wanderstöcke werden empfohlen. sek