Wandern im Böhlgrund

Vielfältig ist das Spektrum der Veranstaltungen und Angebote, die auf dem Programm des Umweltbildungszentrums (Ubiz) in Oberschleichach stehen. In allen Fällen ist eine Anmeldung erforderlich (unter: www.ubiz.de oder www.vhs-hassberge.de sowie unter Telefon 09529/92220). 1. Naturkundliche Wanderung durch das Naturwaldreservat Böhlgrund: Durch das größte Naturwaldreservat in Bayern außerhalb der Alpen, das Naturwaldreservat Böhlgrund, führt Andreas Kiraly am Sonntag, 2. Juni, von 9.30 bis gegen 12 Uhr und vermittelt neben Artenkenntnis viel Wissenswertes rund um den Naturschutz. Die Wanderung findet in Kooperation mit der Ortsgruppe Eltmann-Steigerwald des Bundes Naturschutz im Rahmen der Bayern-TourNatur statt. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz am Anfang des Böhlgrundes bei Zell.

2. Köstliches aus Holunderblüten: Mit Lore Kastl werden am Dienstag, 4. Juni, von 14.30 bis 17.30 Uhr aus wohlduftenden Blüten des Holunders neben Wohlfühlmitteln zur inneren und äußeren Anwendung auch kulinarische Sommergenüsse zubereitet. Mitzubringen: Behälter für Reste, ein Geschirrtuch, eine Schürze, nach Belieben ein Sitzkissen.

3. Selbst gemachte Naturkosmetik: Mirjam Falge stellt am Freitag, 7. Juni, von 17 bis 20 Uhr chemiefreie, individuelle und natürliche Kosmetik in Form von Shampoo, Duschgel oder Deodorants her und macht nebenbei einen Exkurs in die Welt der Naturparfümerie. red