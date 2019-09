Wandern, Hahnenschlag und Preisschafkopf

Die Kelbachtaler Blasmusik lädt zu einer Wanderung auf dem Kelbachtaler Höhenweg. Diese findet am Samstag, 5. Oktober, statt und beginnt um 9.30 Uhr am Kulturhaus (Holzweg 4). Die Teilnahme ist kostenlos, zur Vorbereitung einer Brotzeit wird jedoch um Anmeldung gebeten. Diese kann bis zum Montag, 30. September, unter Telefon 09547/603855 erfolgen. Traditionell werden die Musiker den Hahnenschlag am Kirchweihmontag, 7. Oktober, veranstalten. Ab 14 Uhr ziehen die Kelbachtaler durch den Ort und geben "Ständerla" zum Besten. Ab etwa 16 Uhr findet dann unterhalb des Landgasthofs Hummel der Hahnenschlag statt. Dabei liegen sportlicher Ehrgeiz und Gaudi stets eng beieinander. Den Preisschafkopf mit Ausspielung der Dorfmeisterschaft haben die Kelbachtaler auf Freitag, 25. Oktober, angesetzt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Neben Geld wird es auch wieder Sachpreise geben. red