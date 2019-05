Wandern entlang der Küpser Schlösser

Der Alpenverein Kronach wandert am Sonntag, 5. Mai, entlang einiger Küpser Schlösser. Acht Schlösser hat das Gemeindegebiet. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Kaulanger zur Fahrt zum Ausgangspunkt der Wanderung nach Schmölz (Parkplatz bei der Feuerwehr). Von dort geht's zur 1000-jährigen Eiche und zum nahe gelegenen Schloss in Nagel. Die geschichtsträchtige Tour wird mit einer zünftigen Brotzeit im Biergarten in Schmölz abgeschlossen. Wanderorganisatoren sind Jennifer Schneiderwind und Marietta Weiser (09264/6641 oder 0171/ 5054351). Gäste sind wie immer willkommen. red