Wandern auf Panoramaweg

Der Kneipp-Verein Bamberg lädt am Sonntag, 7. April, zu einer Wanderung auf dem Merkendorfer Panoramaweg ein. Mit dem Pkw erreichen die Wanderer den Ausgangspunkt, den Parkplatz der Brauerei Hummel am Nordrand von Merkendorf. Der Weg führt zunächst nach Norden über den Hoßberg und Grauberg mit Panoramablick auf den Jura. Auf der Südseite erreicht der Weg seinen höchsten Punkt beim Sender zwischen Merkendorf und Weichendorf mit Panoramablick nach Osten, Süden und Westen auf Schloss Seehof. Nach der Rückkehr zum Ausgangspunkt ist eine Einkehr in der Brauerei Hummel geplant. Die Wanderstrecke beträgt etwa neun Kilometer.

Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am P&R-Parkplatz an der Kronacher Straße in Bamberg. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Wanderführerin ist Renate Schlichting, Telefon 0951/41895. red