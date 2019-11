Wandern auf der Sieben-Flüsse-Weg

Das Flussparadies Franken und der Rennsteigverein 1896 laden am Sonntag, 10. November, zur letzten geführten Wanderung auf dem Sieben-Flüsse-Wanderweg in diesem Jahr ein. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Bahnhof in Zapfendorf. Die knapp acht Kilometer lange Wanderung führt von Zapfendorf aus zunächst durch das Waldgebiet des Baderholzes und über die offene Feldflur nach Oberleiterbach mit seiner umfriedeten Wallfahrtskirche. Von dort führt der Weg hoch zur Hankirche nach Prächting. Am Ende der Tour ist eine Einkehr im Gasthaus Hummel geplant. Wanderführer ist Georg Söhnlein vom Rennsteigverein 1896 e. V. red