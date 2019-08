Wandern auf dem Streuobstlehrpfad

In der Rhön unterwegs mit Adam Zentgraf am Sonntag, 25. August, können Naturfreunde Äpfel mit Birnen vergleichen. Mit sachkundiger Begleitung laufen sie über den Streuobstlehrpfad in Hausen, der Modellgemeinde des Unesco-Biosphärenreservates Rhön. Adam Zentgraf ist Ansprechpartner für die Pflanzung und Pflege standortgerechter Obstsorten. Er führt auch durch den Sortengarten mit 300 Streuobstsorten, die der Nachwelt als Genbank erhalten werden sollen. Treffpunkt ist um 16 Uhr vor der Kirche in Hausen. Weitere Informationen und Anmeldung im Biosphärenzentrum "Haus der langen Rhön" unter Tel.: 09774/910 260. sek