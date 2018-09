Wandern auf dem Sieben-Flüsse-Weg

Am Sonntag, 23. September, lädt das Flussparadies Franken wieder alle Wanderfreunde zu einer geführten Tour auf dem Sieben-Flüsse-Wanderweg ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Wanderparkplatz am Ortsende von Friesen am Ende der Friesener Hauptstraße. Die knapp zehn Kilometer lange Tour führt über die Nordseite der Friesener Warte auf Wald- und Forstwegen nach Amlingstadt mit der historischen Kirche St. Ägidius. Von dort aus geht es weiter nach Strullendorf, wo zum Abschluss der Tour eine Einkehr geplant ist. Wanderführer ist Thomas Berbalk vom Fränkische- Schweiz-Verein. Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenfrei.

Die nächste Etappe auf dem Sieben-Flüsse-Wanderweg führt am 28. Oktober von Strullendorf durch den Hauptsmoorwald nach Litzendorf. red