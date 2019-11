Wandern auf dem Rhönradweg

Die Mitglieder vom Rhönklub-Zweigverein Bad Brückenau wandern am Sonntag, 24. November, auf dem Rhönradweg nach Wernarz und dann weiter ins Staatsbad. Nach einer Einkehr im Badhotel geht es über den Kirkhamweg zurück in die Stadt. Treffpunkt zu der Wanderung ist um 14 Uhr am Busbahnhof. sek