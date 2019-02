Wandern auf dem Panoramaweg

Der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen unternimmt am Sonntag, 10. Februar, eine Ganztageswanderung auf dem Panoramaweg. Die mitteschwere, 14 Kilometer lange Strecke führt von Wipfeld über Schwanfeld zurück nach Wipfeld. Wanderführerin ist Ellengard Handschuh. Treffpunkt zur Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist um 10 Uhr am Aldi-Parkplatz Spitzwiese. Rucksackverpflegung für unterwegs wird empfohlen. Zum Abschluss der Wanderung wird in der Ankerstube in Wipfeld eingekehrt. Die Teilnehmer der Wanderung benötigen festes Schuhwerk und eventuell auch Wanderstöcke. Gäste sind willkommen. sek