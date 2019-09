Wandern auf dem Kelbachtaler Höhenweg

Wanderfreunde sind zu einer Gemeinschaftswanderung auf dem Kelbachtaler Höhenweg eingeladen. Diese findet am Samstag, 5. Oktober, statt und beginnt um 9.30 Uhr an der ehemaligen Schule in Prächting. An der Küpser Linde wird es eine Rast mit Brotzeit und Getränken geben, und am Nachmittag werden Kaffee und Kuchen gereicht. Zwecks Organisation der Verpflegung ist eine Anmeldung bei J. Nüßlein unter Telefonnummer 09547/603855 erforderlich. Diese ist noch bis einschließlich Montag, 30. September, möglich. red