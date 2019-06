Wandern auf dem Hochrhöner

Der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen begibt sich am kommenden Donnerstag, 27. Juni, auf die nächste Etappe des Hochrhöners für Senioren. Treffpunkt ist um 10 Uhr am DAV-Zentrum zur gemeinsamen Fahrt zum Ausgangspunkt. Die Wanderung verläuft über zirka elf Kilometer. Rucksackverpflegung ist erforderlich. Getränke sind nicht zu vergessen. Zum Abschluss der Wanderung ist eine Einkehr in Kaltennordheim vorgesehen. Anmeldungen nimmt Wanderführer Charly Pfannes (Mobil: 0162/255 32 90) entgegen. Gäste sind willkommen. Festes Schuhwerk ist erforderlich,Wanderstöcke werden empfohlen. sek