Wandern auf dem Baumwipfelpfad

Die Wanderung des Rhönklub-Zweigvereins Bad Kissingen am Sonntag, 22. April, führt durch die im Steigerwald typischen Weinbergslagen vom Handthal zum Baumwipfelpfad in Ebrach. Treffpunkt ist um 9 Uhr am DAV-Zentrum Bad Kissingen,Geschwister-Scholl-Platz, zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Die mittelschwere, etwa 20 Kilometer lange Tour wird von Wanderführer Charly Pfannes begleitet. Die Rückkehr ist für etwa 17 Uhr geplant, Anmeldungen sind bis Dienstag, 17. April, möglich unter karl.pfannes@t-online.de oder unter Tel.: 0162/255 32 90. Auch Gäste können teilnehmen. Festes Schuhwerk ist erforderlich,Wanderstöcke werden empfohlen.