Wandern an Himmelfahrt

Der Turnverein Altenkunstadt e.V. lädt zur traditionellen Frühjahrswanderung am Donnerstag, 30. Mai (Christi Himmelfahrt), ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Parkplatz des Schul- und Sportzentrums in Röhrig zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Vom Parkplatz am Uhubrunnen in Weismain aus geht es auf teilweise bekannten Wegen über den Naturlehrpfad - Kalkberg - das "Querkelesloch" am Teisenberg zum Burgfels oberhalb von Schammendorf. Auf dem "Judenweg" geht es weiter zur Mittagseinkehr in Wunkendorf. Der Rückweg führt über das Bärental zur Herbstmühle und Krassacher Mühle.

Die Wanderstrecke beträgt rund 13 Kilometer. Der Verein weist in seiner Mitteilung darauf hin, wegen der Wiesenwege auf festes Schuhwerk zu achten. Zu dieser Wanderung sind alle Mitglieder und Freunde des Turnvereins Altenkunstadt eingeladen. red