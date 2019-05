Wandern am Main

Der Rennsteigverein 1896, Ortsgruppe Zapfendorf, lädt am Sonntag, 26. Mai, zur Wanderung um Lichtenfels ein. Beginn der elf Kilometer langen Wanderung ist um 14 Uhr. Die Teilnehmer treffen sich vor der Gaststätte Rauch in Oberwallenstadt. Von hier geht es in Richtung Schulzentrum und entlang der B 173 nach Seubelsdorf und weiter durch eine Eisenbahnunterführung an das Mainufer. Anschließend wandern die Teilnehmer nach Schney und weiter nach Oberwallenstadt. Einkehr ist in der Gaststätte Rauch in Oberwallenstadt. Auskunft erteilt der Wanderführer Walter Klein, Telefon 09571 /4213. Gäste sind willkommen. Die Wanderung erfolgt für alle Teilnehmer auf eigene Gefahr, teilt der Verein mit. red