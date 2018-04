Wanderkönig Walter Deuerling verteidigt Titel

SViele Termine und Walter Deuerling als alten und neuen Wanderkönig gab es bei der Jahreshauptversammlung des Frankenwaldvereins Ortsgruppe Steinwiesen. In Vertretung der erkrankten 1. Vorsitzenden konnte der 2. Vorsitzende des Frankenwaldvereins Ortsgruppe Steinwiesen, Walter Deuerling, in der Jahreshauptversammlung auf zahlreiche Termine, Wanderungen und Aktivitäten im vergangenen Jahr zurückblicken. Gut angenommen wurden die Angebote für die Kinder. Den Mitgliederstand bezifferte Deuerling nach 13 Eintritten, einem Austritt und drei Sterbefällen auf 214 Mitglieder. Dies sei eine positive Entwicklung, da hier besonders junge Leute und Familien beigetreten seien. "Wir müssen auch in Zukunft versuchen, junge Leute zu begeistern", so der 2. Vorsitzende. Er wies auch auf die Neuwahlen in drei Jahren hin und dass dann etliche Posten neu besetzt werden müssen. Hier solle man sich bereits Gedanken machen.



Winterschäden werden beseitigt

Zum Schluss dankte er der Vorsitzenden Jessica Deuerling-Feil für ihre gute Arbeit. Hüttenwart Wilfried Deuerling berichtete über einige Reparaturen an und um die Wanderhütte. Vor allem die Beseitigung der Winterschäden nahm und nimmt viel Zeit in Anspruch. Auch für Wegewart Peter Wahlich hat die neue "Wandersaison" schon lange begonnen bzw. eigentlich nie aufgehört. 2018 werden die Wanderwege wieder zertifiziert und da müssen 94 Kilometer Wegstrecke nach den Vorgaben nach dem Winter wieder in Schuss gebracht werden. Doch Wahlich ist zuversichtlich, bis Ende Mai mit den Arbeiten fertig zu sein. Den Kassenstand gab Kassiererin Lydia Deuerling bekannt und Alfons Kuhnlein bescheinigte als Kassenprüfer eine saubere Buchführung. Acht tolle Wanderungen hat der Frankenwaldverein Ortsgruppe Steinwiesen 2017 auf die Beine gestellt. Insgesamt wurden 73 Kilometer erwandert. Hier dankte 2. Vorsitzender Deuerling besonders dem Wanderführer Wolfgang Richter. Dieser konnte gleichzeitig den diesjährigen Wanderkönig auszeichnen und ein kleines Präsent überreichen. Der alte und neue Wanderkönig ist Walter Deuerling, ein Vorbild für die gesamte Wandertruppe, der egal bei welchem Wetter, immer die Wanderschuhe geschnürt habe.

Der Frankenwaldverein wird sich am Genussfest am 8. September beteiligen, hier sollen sich Gedanken gemacht werden, wie man sich einbringe. Am 1. Mai sei Wanderung zur Radspitze und am 10. Mai Frühjahrssternwanderung in Grafengehaig. Im Namen der Gemeinde sprach 2. Bürgermeister Bruno Beierlorzer. Er meinte, dass die umfangreichen Berichte wieder gezeigt haben, wie zahlreich die Tätigkeiten im Verein sind. Er dankte den Verantwortlichen für ihr großes Engagement. Besonders im Tourismusbereich sollte die Region auf das Wandern setzen. sd