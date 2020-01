Wanderjahr wird eröffnet

Der Rhönklub-Zweigverein Münnerstadt nimmt am Sonntag, 19. Januar, an der Wanderjahreröffnung 2020 der Region Saale Sinn teil. Die Veranstaltung beginnt um 12.30 Uhr am Gipfel des Kreuzberges, danach ist eine Einkehr im Antoniussaal des Klosters geplant. Zur Bildung von Fahrgemeinschaften treffen sich die Teilnehmer um 10 Uhr am Parkplatz Oberes Tor in Münnerstadt. Gewandert wird über den Rundweg 3 auf einer Länge von sieben Kilometern. Die Führung übernimmt Waldemar Schmitt, Tel.: 09733/9420. sek