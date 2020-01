Wanderjahr wird eröffnet

Der Rhönklub-Zweigverein Bad Brückenau eröffnet am Sonntag, 19. Januar, mit einer Wanderung auf den Kreuzberg das neue Wanderjahr. Treffpunkt ist um 10.15 Uhr am Busbahnhof. Mit dem Linienbus um 10.30 Uhr fahren die Teilnehmer nach Oberwildflecken, ab hier wird auf den Kreuzberg gewandert. Um 12.30 Uhr beginnt die Feier zur Eröffnung des Wanderjahres auf dem Gipfel, im Anschluss ist eine Einkehr in der Klosterschänke geplant. Die Rückwanderung erfolgt über den Arnsberg-Panoramaweg nach Oberwildflecken oder Wildflecken, die Rückfahrt ist gegen 17 Uhr. sek