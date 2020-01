Wanderjahr wird eröffnet

Der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen nimmt am Sonntag, 19. Januar, um 12.30 Uhr an der Wanderjahreröffnung am Gipfelkreuz des Kreuzberges teil. Die zehn Kilometer lange und mittelschwere Strecke führt vom Guckaspass zum Kreuzberg und wieder zurück. Einkehrmöglichkeit besteht am Kreuzberg im Antoniussaal. Auch Rucksackverpflegung ist möglich.

Treffen mit Wanderführerin Ellengard Handschuh ist um 9.30 Uhr am Aldi-Parkplatz Spitzwiese in Bad Kissingen zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Die Rückkehr ist für 16.30 Uhr geplant. Gäste sind willkommen. Festes Schuhwerk ist erforderlich, Wanderstöcke werden empfohlen. sek