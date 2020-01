Wanderhütte öffnet ihre Türen

Am Sonntag, 19. Januar, wandert der Rhönklub-Zweigverein Oberbach zum Wanderheim am Gebirgsstein. Hierzu gibt es keine Führung, die Läufer gestalten ihre Tour jeweils individuell. Das Wanderheim ist ab 13 Uhr für alle Wanderer geöffnet. In der Hütte erwartet die Besucher Kaffee und Kuchen sowie eine Brotzeit. sek