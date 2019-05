Wandergruppe ist wieder unterwegs

Zu einem Waldgang mit dem Revierförster Wolfgang Gnannt lädt die Wandergruppe des "Bürgervereins Ebern unterwegs" ein. Treffpunkt am Freitag, 3. Mai, ist um 13.30 Uhr am Südtor der ehemaligen Kaserne. Die Teilnehmer erleben die naturnahe Waldwirtschaft in den Wäldern des ehemaligen Standortübungsplatzes Ebern. Ein Kleinod vor den Toren der Stadt Ebern, in dem nicht nur die Bewirtschaftung, sondern auch ein angewandter Naturschutz im Vordergrund steht. Der zwölf Kilometer lange Rundgang führt vom Südtor weiter nach Reutersbrunn zum Besuch der Wildkatze "Eberhard" (Wildkatzenpfad). Eine anschließende Einkehr ist geplant. Wanderführer ist neben Wolfgang Gnannt auch Uwe Werner, teilt der Verein mit. red