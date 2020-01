Eltmann vor 19 Stunden

Wandergruppe Eltmann on Tour

Die Wandergruppe Eltmann unternimmt am Mittwoch, 8. Januar, eine Wanderung zum Pfarrbrünnla. Eine Einkehr ist im Hotel "Wallburg" in Eltmann vorgesehen. Der Treffpunkt ist um 13.30 Uhr in Eltmann/Süd....