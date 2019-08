Wanderfreunde zogen Bilanz

Bei der Jahreshauptversammlung der Wanderfalken Wickendorf/Teuschnitz wurde Kai Jungkunz zum Zweiten Vorsitzenden gewählt. Auch wurde der Vereinsname durch eine Satzungsänderung neu festgelegt. Nach dem Tod von Reinhard Reißig musste ein neuer Zweiter Vorsitzender gesucht werden. Kai Jungkunz wurde einstimmig von der Versammlung gewählt.

Vorsitzender Alfred Thoma blickte auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurück. Er erinnerte an die Fahrt zum Baumwipfelpfad im Steigerwald und so manche Wanderung in der Heimat. Als schöne Sache bezeichnete er die Feier zum 25-jährigen Vereinsjubiläum im Rahmen eines Familientages. Als weitere Highlights nannte er die Bahnfahrt mit Stadtwanderung in Bamberg sowie die Busfahrt und Wanderung auf dem Fünf-Seidla-Steig in der Fränkischen Schweiz.

Für 25-jährige Mitgliedschaft ehrte Vorsitzender Alfred Thoma Heinz Heinlein.

Bereits seit längerem wollte man den Vereinsnamen ändern. Vorsitzender Alfred Thoma führte dazu aus, dass man dies nun in einem Zug mit der Meldung an das Vereinsregister wegen der Neuwahl des Zweiten Vorsitzenden machen könne. So wurde der Vereinsname in der Satzung in "Wanderfalken Wickendorf" geändert.

Die nächste Wanderung ist am kommenden Sonntag, 1. September. Die Wanderfreunde erklimmen den als "Berg der Franken" bezeichneten Staffelberg. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Vereinsheim. ut