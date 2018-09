Wanderfreunde fahren zum Volkslaufclub

Die Wanderfreunde Untererthal nehmen am Sonntag, 16. September, an der Wanderung des 1. Nürnberger-Volkslauf-Clubs 1969 e.V. teil. Busabfahrt nach Nürnberg-Oberasbach ist um 7 Uhr am Sportplatz Untererthal, um 7.10 Uhr in der Weihertorstraße in Hammelburg und um 7.20 Uhr an der Volksschule Langendorf. Die Rückfahrt ist für 13 Uhr geplant. Anmeldungen nimmt Wolfgang Schaub unter Tel.: 09704/7532 entgegen. sek