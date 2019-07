Wanderfalken zieht es nach Bamberg

Die Wanderfalken Wickendorf/Teuschnitz fahren am Samstag, 13. Juli, mit der Bahn in die Unesco-Weltkulturerbe-Stadt Bamberg. Zu diesem Tagesausflug sind auch Nichtmitglieder eingeladen. Treffpunkt ist um 7 Uhr am Vereinsheim in Wickendorf, oder um 7.30 Uhr am Bahnhof in Pressig. Abfahrt ist in Pressig mit dem Regionalexpress um 7.44 Uhr nach Bamberg (Ankunft 8.37 Uhr). In Bamberg angekommen ist eine kleine Wanderung geplant, anschließend Zeit zur freien Verfügung. Weitere Information bei Alfred Thoma unter Telefon 09268/ 6311 oder 0151/56127301. red