Wanderfalken werden in der Fränkischen Schweiz besonders geschützt

Bayern hat mit über 100 Artenhilfsprogrammen (AHP) bereits vielen Tier- und Pflanzenarten geholfen. Eine besondere Erfolgsgeschichte sei der Schutz der Wanderfalken in der Fränkischen Schweiz. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (FW) aus Pinzberg betonte am Montag bei der Besichtigung des Brutfelsens "Roter Fels" bei Hartenstein (Kreis Nürnberger Land): "Der Erhalt der Artenvielfalt ist eine generationenübergreifende und gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Gezielte Maßnahmen wirken: Rund 270 Wanderfalken-Paare gibt es wieder in Bayern. Dazu hat das gemeinsame Projekt von Vogelschützern und Klettersportlern im Frankenjura einen vorbildlichen Beitrag geleistet." Der "schnelle Jäger" fühle sich am "Roten Felsen" besonders wohl - dank eines ausgeklügelten Konzepts, das Klettersport und Vogelschutz in Einklang bringe.

Der Wanderfalke ist der schnellste Vogel der Welt. Er war über lange Zeit eine der am stärksten gefährdeten Vogelarten in ganz Deutschland. Vor 40 Jahren wurden bayernweit weniger als zehn Brutpaare gezählt. Das Umweltministerium fördert das Artenhilfsprogramm für den Wanderfalken seit 1982. Heute ist es Teil des "AHP Felsbrüter", das den Uhu einschließt und seit 2011 vom Umweltministerium mit insgesamt etwa 700 000 Euro unterstützt worden ist.

Auch für weitere Vogelarten konnten durch AHP große Erfolge erzielt werden: Beim Weißstorch war seit 1900 der Bestand von über 250 Brutpaaren bis Anfang der 1980er Jahre auf knapp 100 Brutpaare zurückgegangen. 2016 wurde ein Bestandsrekord in Bayern mit 421 Weißstorch-Paaren verzeichnet.

Beim Uhu wurden zuletzt rund 550 Brutpaare in Bayern gezählt, bei der Wiesenweihe 173 (1994 waren es nur zwei) Brutpaare in ganz Bayern. red