Wickendorf vor 13 Stunden

Wanderfalken fliegen am Sonntag aus

Die Wanderfalken Wickendorf laden Vereinsmitglieder und Wanderlustige zur nächsten Wanderung bei Effelter am Sonntag, 27. Oktober, ein. Treffpunkt ist um 9.15 Uhr an der Vereinshalle in der Dorfstraße...