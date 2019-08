Wanderfalken fahren zum Kreuzberg

Die Wanderfalken laden am Samstag, 17. August, zu einem Tagesausflug zum Kloster Kreuzberg in der Rhön ein. Abfahrt ist mit dem Bus um 7.30 Uhr an der Vereinshalle. Auf dem Kreuzberg besteht die Möglichkeit, das Kloster mit seinem Umfeld zu erkunden oder einen der vielen Wanderwege zu erforschen. Vom Parkplatz bis zur Klosterbrauerei sind es 300 Meter. Bei der Rückfahrt ist eine Einkehr in Triebsdorf geplant. Ein Fahrtpreis wird erhoben. Nichtmitglieder sind willkommen. Anmeldung ist bei Alfred Thoma, Tel. 09268/6311 oder 0151/56127301, möglich. red