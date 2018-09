Wanderfalken erklimmen Muppberg

Die Wanderfalken Wickendorf/Teuschnitz unternehmen am Sonntag, 23. September, eine Wanderung auf den 515 Meter hohen Muppberg. Die Wanderstrecke beträgt elf Kilometer. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Vereinsheim in der Dorfstraße. Von dort aus geht es in Fahrgemeinschaften zum Ausgangspunkt in Neustadt bei Coburg. Eine Einkehr ist geplant. red