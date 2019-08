Die Wanderfreunde Untererthal unternehmen am Sonntag, 18. August, eine Busfahrt nach Crailsheim. Abfahrt ist um 7 Uhr am Sportplatz in Untererthal, um 7.10 Uhr an der Bushaltestelle in der Turnhouter Straße in Hammelburg und um 7.20 Uhr an der Schule in Langendorf. Rückfahrt ist um 13 Uhr. Gäste sind willkommen. Anmeldungen bei Wolfgang Schaub (Tel.: 09704/7532. sek