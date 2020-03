Wanderer lauschen den Vogelstimmen

Für alle Vogelfreunde findet am Sonntag, 15. März, eine Vogelstimmenwanderung des Bundes Naturschutz Ebern statt. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Parkplatz der Bahnhofshaltestelle/ehemaliges Pfarrzentrum in Ebern. Von dort beginnt mit Werner Ullmann der etwa zweistündige Rundgang, wie der Bund Naturschutz informierte.

In den letzten Wochen ist viel Leben in die Vogelwelt gekommen und die Temperaturen sind schon beachtlich nach oben gestiegen. Einige Vogelarten haben sogar schon mit dem Brutgeschäft begonnen. Durch die unterschiedlichen Bereiche von Wald- und Offenland sind verschiedene Vogelarten bei dem Rundgang zu erwarten. Des Weiteren weist der Bund Naturschutz auf die weiteren Vogelstimmenwanderungen hin. Dafür treffen sich alle interessierten Vogelliebhaber am Sonntag, 26. April, um 7 Uhr an der Bushaltestelle in Kraisdorf und am Sonntag, 24. Mai, bereits um 6 Uhr in Hemmendorf in der Gemeinde Untermerzbach. red