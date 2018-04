Wanderer gehen in Maroldsweisach auf Tour

Ein großes Wanderevent steht bei den Wanderfreunden des Sportclubs Maroldsweisach an: Hier finden am 30. April und 1. Mai (Montag und Dienstag) die 45. internationalen Wandertage statt. Sie stehen unter dem Motto "Leben - Natur - Vielfalt". Es sollen Wandertage der biologischen Vielfalt sein. Wanderstrecken von fünf, zehn und 18 Kilometern werden angeboten, die durch die reizvolle Landschaft rund um den Markt Maroldsweisach führen.

Los geht es am Montag, 30. April. Die Startzeiten sind für eine Abendwanderung auf einer fünf oder zehn Kilometer langen Strecke von 16 bis 19 Uhr angesetzt. Zielschluss ist um 21 Uhr. Am Dienstag, 1. Mai, sind für die Strecken von fünf, zehn und 18 Kilometern die Startzeiten von 6 bis 11 Uhr geplant. Zielschluss ist um 15.30 Uhr. Start und Ziel ist jeweils das Sportheim des SC Maroldsweisach, Friedrich-Rückert-Ring 8.



Baum des Jahres

Am 1. Mai ab 10 Uhr kann an einer Wanderung mit Forstexperten und weiteren Gästen teilgenommen werden. Um 12 Uhr wird der "Baum des Jahres", eine Esskastanie, gepflanzt.

Bei den Wandertagen soll die biologische Vielfalt der Natur genossen werden, auf die der Deutsche Volkssportverband (DVV) und seine Mitglieder vom 28. April bis 31. Juli ihr Augenmerk richten. Gerade Wanderer schätzen die Vielseitigkeit der Natur und ihre jahreszeitlichen Ausprägungen. Teilnehmer an der Wanderung erwartet ein Wertungsstempel, in dem Tiere und Pflanzen eingearbeitet sind.

Ehrengäste sind auch mit von der Partie, wenn gemeinsam der sechs Kilometer lange Rundweg gewandert wird. Dabei sind die Deutsche Baumkönigin Anne Köhler, Landrat Wilhelm Schneider, Uwe Kneibert, Präsident des DVV, Bürgermeister Wolfram Thein, ein Forstexperte und Michael Mallmann, der Geschäftsführer des DVV. hw