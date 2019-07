Nachdem im Frühsommer der Naturweg in der Aue neu angelegt und markiert wurde, wollen die Wanderer des Frankenwaldvereins die neue Wegeführung erkunden. Am Sonntag, 21. Juli, treffen sie sich dazu um 13.30 Uhr am Rathaus. Es lassen sich noch viele Sommerblüten und Insekten in der naturnahen Landschaft beobachten. Unterwegs ist eine Rast eingeplant, für Getränke wird gesorgt. Es führt der neue Wanderwart Peter Jungkunz, Anmeldung ist nicht erforderlich. red