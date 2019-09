Die Awo-Wandergruppe trifft sich am Mittwoch, 2. Oktober, zu einer Wanderung von Vierzehnheiligen zum Staffelberg mit Einkehr in der Bergklause. Die Strecke ist circa elf Kilometer lang und mittelschwer, deshalb wird die Nutzung von Wanderstöcken empfohlen. Die Gruppe trifft sich um 8.45 Uhr in der Bahnhofshalle. Ein Anmeldung unter Telefon 09561/ 94415 ist erforderlich. red