Die Saisonabschluss-Wanderung der "lustigen Wanderer" findet am Mittwoch, 24. Juli, statt und führt die Gruppe auf den Panoramaweg um Ahorn. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Awo-Treff. Auf dem Panoramaweg ist dann ein Picknick geplant. Proviant ist selbst mitzunehmen. Interessierte melden sich bitte unter Telefon 09561/ 94415 an. red