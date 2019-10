Wanderer auf dem Vulkan

Zu seiner traditionellen Herbstwanderung lädt der Musikverein "Stadtkapelle Zeil" alle Mitglieder und Freunde ein. Sie führt diesmal über den Steinerlebnispfad Zeilberg bei Maroldsweisach.

Grandiose Aussichten und das Erlebnis "Steinbruch im Betrieb" erwarten die Wanderer dort auf dem 16 Millionen Jahre alten Vulkan. Es gibt Informationen zum Steinbruch und viele Spielstationen. Auf dem 3,7 Kilometer langen Rundweg gibt es unter anderem den Summstein oder ein Steinklangspiel. Der Weg ist auch mit Kinderwagen befahrbar.

Anmeldungen

Anschließend ist Einkehr in der Gaststätte Hartleb in Maroldsweisach, wo ein angenehmer Nachmittag und Abend verbracht werden soll.

Treffpunkt ist am Samstag, 19. Oktober, um 13 Uhr am Schulhof in Zeil. Wer gerne dabei sein möchte, soll sich bitte bis 16. Oktober anmelden bei:

Norbert Strätz, Telefonnummer 09524/9985 oder 0170/5617217 (auch WhatsApp) oder vorstand1@stadtkapelle-zeil.de red