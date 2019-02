Für Aufregung sorgten am Montagnachmittag zwei Wanderer, die im Truppenübungsplatz Wildflecken gesichtet wurden. Gegen 16 Uhr waren eine 52-Jährige und ein 53-Jähriger vom Wachpersonal der Bundeswehr innerhalb des weitläufigen Geländes aufgegriffen worden, meldete die Polizei. Es stellte sich heraus, dass keine böse Absicht vorlag. Ihr geplanter Weg hätte sie in großem Bogen um Dalherda herum führen sollen. Teile dieses ausgeschilderten Rundwegs führen direkt am Bundeswehrgelände vorbei. Irgendwo hatten die beiden Naturfreunde wohl einen Wegweiser übersehen und waren unbeabsichtigt in den militärischen Sicherheitsbereich gelangt. Der laufende Schießbetrieb war mit den ersten Meldungen über Personen im Gelände eingestellt worden und ruhte für einige Zeit. pol