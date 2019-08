Wanderabzeichen für Kirchaicher Kinder

Das Geheimnis des Vorwärtskommens besteht darin, den ersten Schritt zu tun. Dieser Spruchweisheit folgen die Kirchaicher Kinder immer montags. Von der Kindertagesstätte Sankt Josef aus machen sie sich auf, die Landschaft des Steigerwaldes zu Fuß zu erobern. Ihre Ausdauer im Rahmen des Projekts "Let's Go" wurde jetzt mit dem Deutschen Wanderabzeichen in Bronze belohnt.

Vom Steigerwaldclub kam Karl Scholl in den Kindergarten und überreichte im Auftrag des Deutschen Wanderverbandes den Kindern ihre Urkunden und die Banderolen, die jetzt die Rucksäcke schmücken. Auch die Naturpark-Rangerin Verena Kritikos zeigte sich beeindruckt und brachte ein kleines Geschenk vom Naturpark Steigerwald mit.

Ihre Auszeichnung haben sich die Kinder redlich verdient. Die vielen Ausflüge in das Kirchaicher Umland hielten einige Überraschungen für die kleinen Abenteurer bereit, etwa das Überqueren von Bächen, die Bekanntschaft mit Blindschleichen, das Erklimmen von Matschhügeln - und auch tropfnass heimzukommen, weil das Wetter umgeschlagen hat, gehört zu den Erfahrungen der kleinen Wanderer. Mehrmals fanden auch Wanderungen mit dem Wanderverband statt. Die seien immer etwas Besonderes gewesen, sagte der Leiter der Kirchaicher Kindertagesstätte, Julian Bayer, denn die Leidenschaft von Karl Scholl und seinem Team hätten die Kinder beflügelt und durch manches Motivationstief geholfen.

Schließlich bekommt das Deutsche Wanderabzeichen in Bronze nur, wer 100 Kilometer im Wanderpass stehen hat - und wer hat das schon vor der Einschulung? Der Wandertag am Kindergarten in Kirchaich wird weiter fortgesetzt. sw