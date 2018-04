Wander- und Heimatverein hat gewählt

Zur Jahreshauptversammlung des Wander- und Heimatvereins Kemmern begrüßte Betti Höpfner die anwesenden Mitglieder. Schriftführer Konrad Strauß verlas das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung. In ihrem Rechenschaftsbericht hob Betti Höpfner die Vereinstätigkeiten, die Wanderwegepflege, das Maibaumaufstellen und die Weihnachtsfeier zusammen mit dem Kath. Männerverein hervor. Auch die Teilnahme an den gemeindlichen Festen zur 1000-Jahrfeier zählten zu den Ereignissen des Vereins im Jahre 2017. 2018 finden wieder die üblichen Festlichkeiten statt. Geplant sind eine Halbtagesfahrt und die Erweiterung der Gerätehalle.

Über eine positive Kassenentwicklung, mit den Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2017 konnte Kassier Bernhard Hilbich berichteten. Peter Krüger bescheinigte dem Kassier eine ordnungsgemäße und saubere Kassenführung. Kassier und die Vorstand wurden entlastet.

Im Zuge der Neuwahl übernahmen Zweiter Bürgermeister Hans-Dieter Ruß und Helmut Keller den Wahlausschuss. Erste Vorsitzende Betti Höpfner, Zweiter Vorsitzender Roland Haderlein, Schriftführer Konrad Strauß, Kassier Bernhard Hilbich, Unterkassiererin Luise Lange, Wanderwart Hans Höpfner und die Beisitzer Uschi Leicht, Lore Strauß, Helmut und Hilde Keller wurden in ihren Ämtern bestätigt. Peter Krüger und Erich Schramm übernahmen das Amt der Kassenrevisoren.

Zweiter Bürgermeister Ruß dankte dem Verein für seine Arbeit in der Gemeinde und seine traditionellen Veranstaltungen. Besonders im letzten Jahr habe sich der Verein bei den Aktivitäten zur 1000-Jahrfeier, wie zum Beispiel mit der Teilnahme einer Fußgruppe und einem Wagen am Festzug und am Lichterfest, wo er mit über 300 Kerzen einen Wanderer darstellte, eingesetzt. Er dankte dem Vorstand und allen Helferinnen und Helfern des Wander- und Heimatvereins für ihren Einsatz.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Hilde Keller geehrt. Betti Höpfner dankte ihr für die Treue zum Verein und ihre Unterstützung im Vorstand. In einem Totengedenken gedachte man dem im letzten Jahr verstorbenen Lothar Hasler. red