Wandelkonzert "Lieder aus der Schöpfkelle"

Der Gesangverein Obertheres veranstaltet am Samstag, 22. September, eine Veranstaltung unter dem Motto "Lieder aus der Schöpfkelle - Ein Wandelkonzert" durch Oberthereser Höfe. Der Gesangverein lädt die Besucher auf einen Rundgang durch einige alte Höfe in Obertheres ein. Damit entführt er die Teilnehmer mit landestypischer Chormusik in die unterschiedlichsten Regionen der Welt. Wer eine Suppenschöpfkelle mitbringt, erhält eine kleine kulinarische Überraschung. Der Rundgang endet mit einem kleinen Fest bei Kerzenschein hinter der Pfarrkirche. Die Bevölkerung ist willkommen. Karten gibt es nur im Vorverkauf bei Anton Ewers, Telefonnummer 09521/8871. Die Konzertbesucher treffen sich um 17 Uhr am Kirchplatz in Obertheres. Festbeginn ist um 18.30 Uhr hinter der Pfarrkirche. red