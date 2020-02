Wandel- und Brunnenhalle als Lieblingsorte

Anlässlich des Weltgästeführertages am Freitag, 21. Februar, veranstaltet die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen GmbH eine kostenfreie Heilwasserführung inklusive Heilwasserausschank. Die Führung beginnt um 15 Uhr und startet an der Tourist-Information Arkadenbau. Das diesjährige Motto des Weltgästeführertags lautet "Lieblingsorte". In Bad Kissingen ist die Wandelhalle mit integrierter Brunnenhalle einer der Lieblingsorte der Gäste. Hier können diese, aber auch Einwohner, sich von den Brunnenfrauen beraten lassen und die verschiedenen Heilwässer probieren. Zum Thema Heilwasser gehört aber noch mehr: Bei der kostenfreien Heilwasserführung am Freitag, 21. Februar, erfahren Teilnehmer alles Wissenswerte über die Tradition und Rituale der Kur, die Wirkweisen der Heilwässer und das Zusammenspiel von Heilwasser und Salz. Die Führung endet am Heilwasserausschank, sodass die Führungsteilnehmer die verschiedenen Heilwässer probieren können, wie die Verantwortlichen ergänzend mitteilen. Treffpunkt ist an der Tourist-Information Arkadenbau. Foto: Heji Shin