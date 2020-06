"Wandel als Chance begreifen"

Am 14. Mai fand im Gemeindezentrum Priesendorf die konstituierende Sitzung des in diesem Jahr neu gewählten Gemeinderats statt. Nachdem der Erste Bürgermeister Matthias Krapp (CSU) vom ältesten Ratsmitglied Robert Seyfried vereidigt worden war, bestand die erste Amtshandlung des Bürgermeisters darin, nun seinerseits die neu gewählten Gemeinderäte zu vereidigen. Anja Christel, Andreas Krapp, Andreas Müller, Thomas Tröster und Jürgen Wolf gelobten, ihr Amt nach bestem Wissen und Gewissen sowie getreu der bayerischen Verfassung auszuüben.

Antrittsrede

Im Anschluss eröffnete Bürgermeister Krapp die eigentliche Sitzung mit seiner Antrittsrede. Hierin bedankte er sich zunächst bei allen Wählern für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. In wohlbedachten, knappen Worten brachte er zum Ausdruck, dass es in Zeiten wie diesen, in denen die stetige Veränderung die einzige Konstante im Leben zu sein scheint, nur zwei Möglichkeiten gäbe zu reagieren: resignieren oder anpacken. Krapp brachte seine Zuversicht und seinen Gestaltungswillen zum Ausdruck, indem er die Devise ausgab, "den Wandel als Chance zu begreifen". Dabei wolle er aber nicht in hektischen Aktionismus verfallen und sofort ein umfangreiches Programm vorstellen, sondern zunächst einmal eine gründliche Bestandsaufnahme vornehmen. Erst, wenn er wisse, welche Wünsche und Bedürfnisse die Bürger haben, könne er versuchen, diese Wünsche mit den finanziellen Möglichkeiten in der Gemeinde in Einklang zu bringen. Dabei betonte Krapp, dass die Gemeinde Priesendorf mit ihren Menschen, Vereinen und Strukturen bereits über sehr viel Potenzial verfüge. Erklärtes Ziel des neuen Bürgermeisters sei es, die Gemeinde Priesendorf als attraktiven Wohn- und Arbeitsort weiterzuentwickeln. Sein Motto hierbei laute, Bewährtes zu erhalten, aber auch neue Wege zu gehen.

An die Gemeinderäte wandte er sich mit der Hoffnung auf eine konstruktive und harmonische Zusammenarbeit, so, wie sie auch in den letzten sechs Jahren möglich war. Er erinnerte die Gemeinderäte daran, dass sie durch ihren Eid dazu verpflichtet sind, unter Beachtung der Gesetze das Wohl der Bürgerinnen und Bürger im Blick zu behalten, deren gewählte Vertreter sie in diesem Gremium sind.

Der Gemeinderat beschloss, dass auch in dieser Legislaturperiode die Tradition fortgeführt werden sollte, den Ortsteil Neuhausen durch einen 3. Bürgermeister zu vertreten. Entsprechend wurden Michael Folger zum Zweiten Bürgermeister und Bernd Bayer zum Dritten Bürgermeister gewählt.

Ausschüsse

Die inhaltliche Arbeit des Gemeinderats soll in Ausschüssen vorbereitet werden. Als Mitglieder des Bauausschusses wurden Matthias Krapp, Bernd Volk, Andreas Krapp, Thomas Tröster und Barbara Pfuhlmann gewählt. Unter dem Vorsitz von Jürgen Wolf wurden Thomas Tröster, Bernd Volk, Andreas Müller und Robert Seyfried in den Rechnungsprüfungsausschuss aufgenommen. Im Energie- und Umweltausschuss sind Matthias Krapp, Bernd Bayer, Thomas Tröster, Andreas Krapp und Barbara Pfuhlmann vertreten. Den Ausschuss für Familie und Soziales bilden Matthias Krapp, Roland Oberle, Anja Christel, Jürgen Wolf und Barbara Pfuhlmann. Einen Sitz im Finanz- und Haushaltsausschuss erhielten Matthias Krapp, Michael Folger, Klaus Jungkunz, Jürgen Wolf und Robert Seyfried. In den Sport- und Kulturausschuss wurden Matthias Krapp, Anja Christel, Andreas Müller und Robert Seyfried gewählt.

Darüber hinaus wurden für noch weitere Gremien neue Mitglieder bestimmt: In der Gemeinschaftsversammlung der VG Lisberg werden künftig Matthias Krapp, Klaus Jungkunz und Robert Seyfried vertreten sein.

In die Schulverbandsversammlung im Schulverband Priesendorf-Lisberg-Walsdorf werden Matthias Krapp, Anja Christel und Barbara Pfuhlmann entsandt. In den Wasserzweckverband "Weißberggruppe" wurden Matthias Krapp, Klaus Jungkunz, Bernd Bayer, Bernd Volk, Michael Folger, Thomas Tröster, Beate Lang und Barbara Pfuhlmann gewählt.

Zum Abschluss dieser langen Reihe von Wahlen wurden noch Beauftragte für verschiedene Interessengruppen gewählt. So wurde Anja Christel zur neuen Jugendbeauftragten gewählt, Roland Oberle versieht weiterhin das Amt des Seniorenbeauftragten und Bernd Volk wurde - wie in der letzten Legislaturperiode - zum Behindertenbeauftragten bestellt.

LED-Beleuchtung kommt

Nachdem diese organisatorischen Aufgaben abgearbeitet waren, stellte Matthias Windfelder von den Stadtwerken Bamberg in einem Vortrag Konzepte für die Umstellung der Straßenbeleuchtung in Priesendorf und Neuhausen auf LED-Betrieb vor. Diese Maßnahme soll recht bald in Angriff genommen werden, da die Stromkosten für die bisher installierte Straßenbeleuchtung durchaus beachtlich sind.

Obwohl der Erste Bürgermeister Matthias Krapp zum ersten Mal den Vorsitz in einer Gemeinderatssitzung innehatte und obwohl die Sitzung wegen der Corona-Krise in der ungewohnten Umgebung der Schulturnhalle stattfinden musste, war bei ihm von Lampenfieber wenig zu spüren.

Auch Probleme mit dem Durchhaltevermögen kannte Krapp (der in seiner knappen Freizeit längere Strecken läuft) offenbar nicht: Die konstituierende Sitzung dauerte bis 23.30 Uhr - also volle viereinhalb Stunden.