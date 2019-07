Am frühen Sonntagmorgen um 4.05 Uhr hat eine bislang unbekannte männliche Person die Wand eines Möbelgeschäfts in der Hauptstraße in Eschenau (Kreis Erlangen-Höchstadt) mit Farbe besprüht. Der Sprayer hinterließ auf einer Fläche von acht Metern mal zwei Metern ein Graffiti in blauer Farbe. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erlangen-Land unter Telefon 09131/760 514 zu melden.