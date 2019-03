Waltraud Howells bestätigt

Im Rahmen einer gut besuchten Mitgliederversammlung im "Kaminstüberl Brütting" in Kleingesee fanden die turnusmäßigen Neuwahlen des Ortsverbandes der Frauen-Union Gößweinstein-Kleingesee statt. Dabei wurde Waltraud Howells erneut in ihrem Amt bestätigt; ebenso ihre Stellvertreterinnen Helga Lang und Reta Arnold wie auch Anna Freund als Schatzmeisterin und Irene Helldörfer als Schriftführerin.

Magret Ringler, Brigitte Heckel und Hildegard Wendler komplettieren als Beisitzer den Vorstand. Die Wahlhandlung wurde souverän von der FU-Kreisvorsitzenden Gabi Oost, unterstützt vom stellvertretenden Vorsitzenden der Gößweinsteiner CSU, Manfred Hänchen, abgewickelt.

Auf eine 20-jährige Mitgliedschaft konnten Christl Förster, Gundi Lang und Gudrun Müller zurückblicken. Für ihre Verbundenheit zur Frauen-Union erhielten sie aus den Händen der Kreis- und Ortsvorsitzenden jeweils eine Ehrenurkunde und einen Blumengruß.

In ihrem Jahresrückblick erinnerte die Vorsitzende Waltraud Howells an eine Reihe auch gemeinsam mit der Gößweinsteiner CSU durchgeführter Veranstaltungen. Am Frühjahrsputz der Landschaft bei der Aktion "Ramma-Damma" wird sich die FU wiederum beteiligen.

In diesem Jahr wurde auch die Ausrichtung des Kathreinfestes, eine Veranstaltung der Kreis-FU, der Frauen-Union Gößweinstein-Kleingesee übertragen. Im Rahmen dieses alljährlichen Treffens der Unionsfrauen wird die FU Gößweinstein-Kleingesee auch an ihre Gründung vor 40 Jahren erinnern. Peter Helldörfer