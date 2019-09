Walter Märkl gibt die Leitung der "Waldi"-Ehemaligen ab

Christian Licha Seit fast 20 Jahren organisierte Walter Märkl regelmäßige Zusammenkünfte der Ruheständler, die einst in der Haßfurter "Waldi"-Schuhfabrik gearbeitet haben. Bei einem Treffen in der Heckenwirtschaft Elke Mahr in Zell wurde jetzt der "Chef" der Waldi-Rentner verabschiedet.

Margot Märkl half mit

Viel Unterstützung fand Märkl stets bei seiner Frau Margot, wenn es wieder einmal galt, eines der bis zu sechs Mal im Jahr stattfindenden Treffen vorzubereiten. Gemeinsam mit bis zu 50 Ehemaligen der "Waldi" und ihren Partnern wurde hier immer fröhlich gefeiert, Lieder gesungen und Erinnerungen ausgetauscht. Einmal jährlich traf man sich auch zu einem Busausflug. So gingen die Reisen in den vergangenen Jahren zum Beispiel in das Schuhmuseum in Burgkunstadt oder auf die Veste Coburg. Nun ist es dem Ehepaar Märkl aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich, den Rentner-Stammtisch zu organisieren. Walter Märkl hofft, dass sich für ihn ein Nachfolger finden wird, damit die liebgewonnene Gewohnheit der regelmäßigen Treffen erhalten bleiben kann.