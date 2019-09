Walter Engelhardt blickt auf arbeitsreiche Jahrzehnte zurück

Seinen 90. Geburtstag feierte bei guter Gesundheit Walter Engelhardt. Über Höchstadt hinaus bekannt wurde der Jubilar als Pächter der Autobahnraststätte Steigerwald-Süd. Von 1963 bis 1997 managte er das Autobahnrestaurant zusammen mit seiner Frau Herta. Dann gaben die Eheleute das Geschäft an die Tochter weiter.

In der Saison waren bis zu 80 Mitarbeiter auf dem Autobahnrasthof beschäftigt. Das bedeutete Arbeit rund um die Uhr. "Wir haben uns die Arbeit aufgeteilt", erzählt Herta Engelhardt. Walter Engelhardts Bereich war die Verwaltung im Büro, seine Frau organisierte den Personalbereich.

In Urlaub und auf Reisen gehen konnten die viel beschäftigten Pächter lediglich im November, wenn es auf der Raststätte etwas ruhiger wurde. Dann aber gönnten sie sich schöne Reisen, die sie unter anderem nach Mexiko, Namibia oder in den Jemen führten.

Walter Engelhardt ist in Fürth geboren und aufgewachsen. Die Eheleute konnten bereits das Fest der Eisernen Hochzeit feiern. Die beiden haben zwei Söhne, eine Tochter, vier Enkelkinder und drei Urenkel.

In seiner Freizeit engagierte sich Walter Engelhardt bei der Verkehrswacht, deren Schirmherr er auch ist. Mehr als sechs Jahrzehnte war die Jagd eine große Leidenschaft des Höch-stadters. Walter Engelhardt liebt seinen Garten und legt auch heute noch - so gut es geht - mit Hand an. Zum runden Geburtstag überbrachte Bürgermeister Gerald Brehm (JL) Glückwünsche der Stadt Höchstadt. See