Walter Derbfuß zum Ehrenmitglied der "Soldaten" ernannt

Der Soldaten- und Veteranenverein Kersbach hatte seine Mitglieder zur Hauptversammlung eingeladen. Vorsitzender Otmar Maldet begrüßte dazu circa die Hälfte der Mitglieder im Gasthaus Greif. Neben aktuellen Themen und der Totenehrung standen auch Neuwahlen an. Bei der Wahl wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt.

Otmar Maldet lobte in seinem Bericht die würdige Gestaltung des Volkstrauertags. Dadurch halte der Soldaten- und Veteranenverein die Erinnerung an die Millionen von Toten der beiden Weltkriege und an die Kriege der heutigen Zeit wach - ein wichtiger Beitrag für den Frieden.

Otmar Maldet ehrte verdiente Mitglieder. Walter Derbfuß wurde nicht nur für seine 50-jährige Mitgliedschaft geehrt, sondern auch zum Ehrenmitglied ernannt. Für 50 Jahre Treue zum Verein wurde Ewald Kempf geehrt. Für 40 Jahre Treue zum Verein wurden der Zweite Vorsitzende Heiner Eismann und Heinz Kotz geehrt. Nach dem offiziellem Teil klang der Abend mit interessanten Gesprächen, einem gedanklichen Austausch sowie einer guten Brotzeit aus. red