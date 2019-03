Walter Brünnler wird geehrt

Ein Höhepunkt beim Starkbierfest des CSU-Ortsverbandes Maroldsweisach war die Ehrung des langjährigen Mitglieds der CSU, Walter Brünnler, für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Partei. Die Ehrung nahmen die Staatsministerin für Digitales, Judith Ger-lach, und der langjährige Weggefährte und Mitbegründer des Ortsverbandes, Albert Meyer (Haßfurt) vor.

In seiner Laudatio sagte der Ortsvorsitzende Rupert Fichtner: "In diesen sechs Jahrzehnten hast du sicherlich viel Politisches erlebt und bestimmt viele Höhen und Tiefen erfahren, so dass du ein Urgestein der CSU geworden bist."

1959 war der Jubilar in die CSU eingetreten. Am 13. Oktober 1975 ist in Maroldsweisach im "Casino" der Gastwirtschaft "Zur Eisenbahn", die Walter Brünnler mit seiner Ehefrau führte, der CSU-Ortsverband Maroldsweisach gegründet worden - mitten im "roten" Maroldsweisach. Zum ersten Vorsitzenden wurde Walter Brünnler von den 31 Mitgliedern gewählt. Sechs Jahre war er Ortsvorsitzender. Später wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. red